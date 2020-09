Chloe Dygert succesvol geopereerd na zware val tijdens WK tijdrijden

Het zag er akelig uit en vooral de snijwonde aan haar knie was niet voor gevoelige kijkers, maar ondertussen is Chloe Dygert wel succesvol geopereerd.

Dygert verloor de controle over haar fiets tijdens het WK tijdrijden bij de vrouwen en vloog spectaculair over de vangrail. Even werd er gevreesd voor het ergste, maar bij wonder kwam Dygert ervan af met een snijwonde aan de knie.

"We zijn enorm opgelucht, want dit had veel slechter kunnen aflopen. Chloe is een echte vechter en ze zal snel weer op de fiets kunnen zitten", halen ze bij de Amerikaanse wielerploeg opgelucht adem.

Chloe zelf had niet eens door hoe zwaar haar val net was. "Het eerst wat ik dacht was om weer op mijn fiets te kruipen om geen tijd te verliezen. Maar toen keek ik naar mijn knie en zag ik dat het over was", aldus een strijdvaardige Dygert.