Kan Tom Dumoulin straks weer goud halen op het WK tijdrijden? "Hoop voordeel te halen uit deelname Tour de France"

Tom Dumoulin kan straks voor de tweede keer het WK tijdrijden winnen, nadat hij eerder in 2017 al eens de beste tijd neerzette.

Het is dit jaar een stevige tijdrit en Dumoulin hoopt dan ook dat de Tour de France als ideale voorbereiding heeft gediend. "Ik hoop dat de renners die uit de Tour komen een voordeel hebben. Als ik de waarden haal die ik aan het einde van de Tour de France haalde, dan verwacht ik wel mee te doen om de prijzen."

"Al hebben ze in de Tirreno-Adriatico ook wel snel gereden. Als Filippo Ganna zijn benen van daar mee heeft, dan is hij de uitgesproken favoriet. Maar met goede benen kan ik veel", aldus Tom Dumoulin.

Ook het WK in Imola staat op de planning bij Dumoulin. "Aangezien de tijdrit twee dagen voor de wegrit is, is de voorbereiding niet ideaal. Ze voorspellen ook regen, dus ik verwacht een slijtageslag."

"Ik verwachtte wel een zware wedstrijd, maar dit zou wel eens een helse wedstrijd kunnen zijn", sluit Dumoulin af.