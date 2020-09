Alaphilippe is de nieuwe wereldkampioen wielrennen! Van Aert moet opnieuw tevreden zijn met zilver

In Imola is Julian Alaphilippe wereldkampioen wielrennen geworden. Op de laatste klim van de dag trok hij ervan door en niemand kon hem volgen, ook een heel goede Van Aert niet.

De renners kregen een lastig parcours voor de kiezen, het was snel duidelijk dat het een afvalkoers zou worden.

Belgen attent

Het was ook snel duidelijk dat van Aert zich goed voelde want de Belgen reden attent mee vooraan. Het waren de Fransen die het tempo omhoog trokken in het voorlaatste wedstrijduur, met de Belgen in het wiel. Vliegen, Serry, Naesen en Stuyven waren de eerste knechten van dienst.

Opener van Pogacar

Met nog 40 kilometer te gaan beslist Tourwinnaar Pogacar dat hij wel zin heeft in een nummertje en trekt er alleen vandoor. Meer dan 25 seconden krijgt hij niet en op de voorlaatste aanval komt alles opnieuw samen. Uran, Nibali, Landa en Van Aert hebben even een klein gaatje maar worden ook opnieuw gegrepen.

In de vallei tussen de twee klimmetjes stuurt Van Aert eerste luitenant Van Avermaet mee in een ontsnapping. Ook Alaphilippe zit mee vooraan. Een teruggekeerde Benoot zet zich op kop van de achtervolgende groep en brengt alles opnieuw samen, heel knap!

Alles breekt op de Gallisterna

Op de laatste klim van de dag, de Gallisterna, is het Van Avermaet die het tempo bepaalt in de eerste hectometers. Hirschi opent de debatten maar Van Aert zit meteen op het wiel samen met Nibali en Alaphilippe, Schachmann, Roglic, Kwiatkowski en Fuglsang.

In het zicht van de top versnelt Julian Alaphilippe, niemand lijkt hem te kunnen volgen. Ook Wout van Aert niet, de favorieten lijken te moeten passen. Op de top heeft Alaphilippe 10 seconden voorsprong op Van Aert, Hirschi, Kwiatkowski, Roglic en Fuglsang.

In de laatste tien kilometer is het een strijd tussen Alaphilippe en de achtervolgers. Het is maar de vraag wie er in die tweede groep wil rijden aangezien er met Van Aert een heel snelle man in de groep zit. Primoz Roglic beslist ook niet meteen om van Aert een dienst te bewijzen na al het werk van de Belg in de Tour. De Sloveen zit afwachtend achteraan in de groep.

Met nog 5 kilometer voor de boeg is het verschil nog 10 seconden terwijl Fuglsang en Hirschi zich ook mee op kop zetten. Alaphilippe is er allesbehalve gerust in, hij kijkt elke 50 meter achterom.

Met 15 seconden voorsprong draait Alaphilippe het circuit van Imola op, hij lijkt dit niet meer te gaan afgeven. In de achtergrond smijt van Aert zich tweemaal volledig maar het kan niet baten.

Roglic zet zich ook nog honderd meter op kop maar veel dichter komt hij niet. Alaphilippe duikt met 15 seconden voorsprong onder de rode vod van de laatste kilometer en geeft het niet meer af. De renner van Deceuninck-Quick.Step soleert naar de wereldtitel. Van Aert moet net zoals vrijdag tevreden zijn met een zilveren medaille. Marc Hirschi werd derde.