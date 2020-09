Jonge Franse renner van Circus-Wanty Gobert heeft sleutelbeen gebroken nadat hij tegen foutgeparkeerde auto reed

Théo Delacroix rijdt sinds 1 augustus voor Circus-Wanty Gobert en hij kreeg al heel wat kansen van de wielerploeg. Dit weekend stond hij aan de start van de Franse eendagswedstrijd Parijs-Chauny, maar in deze wedstrijd liep de Fransman een blessure op.

Volgens zijn ploeg zou Delacroix namelijk tegen een foutgeparkeerde wagen gebotst zijn. Daarbij heeft hij zijn sleutelbeen gebroken. Het is niet duidelijk hoe lang hij buiten strijd zal zijn. Hij wordt geopereerd in Besançon.

Bad news is confirmed: our neopro @TheoDelacr0ix 🇫🇷 broke his collarbone when he crashed into an illegally parked car at #parischauny



Théo will be operated in Besançon 🏥



Heal soon!



📷 @cyclingmedia_ag #AnythingCanHappen pic.twitter.com/2Yq2Gcd3NO