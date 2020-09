Dan tóch nog een tijdrit in BinckBank Tour, deze gemeente komt ter hulp

Dan t贸ch nog een tijdrit in BinckBank Tour, deze gemeente komt ter hulp

Normaal gezien was er op woensdag al een tijdrit in de BinckBank Tour, maar door de verscherpte coronamaatregelen in Nederland ging die niet door.

En dus moest de organisatie op zoek naar alternatieven, want ook de rit van vrijdag van Riemst naar Sittard-Geleen stond op de helling vanwege dezelfde coronamaatregelen in Nederland. Riemst springt ter hulp Riemst is nu in de bres gesprongen en heeft voor een alternatief gezorgd op erg korte tijdspanne. En dat is vooral goed nieuws voor de renners. Bovendien zal er dus toch een tijdrit zijn in de BinckBank Tour. Er zal een korte tijdrit worden georganiseerd in Riemst zelf.