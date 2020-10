Campenaerts vs Ganna op 1ste Girodag: "Record Verbrugghe kan verbroken worden" en "Paar dingen in mijn voordeel"

Met drie individuele tijdritten op het programma krijgt Victor Campenaerts voldoende kansen om uit te pakken in de Giro. Enig probleem is dat hij het ook zal moeten opnemen tegen Filippo Ganna, de man die torenhoog boven de rest uitstak in de Tirreno en op het WK.

Toch ziet Campenaerts mogelijkheden in de tijdrit van 15,1 kilometer die er zaterdag aankomt. "Het zal supermoeilijk zijn om Ganna te verslaan, maar er spelen een paar dingen in mijn voordeel. In de eerste kilometer kan ik seconden nemen. Na een supersnelle afdaling kan ik gemakkelijker mijn snelheid aanpassen. Op die twee punten kan ik tijd nemen."

Ganna blijft de favoriet

Dat zal ook nodig zijn om in de buurt te komen van de Italiaan aan de finish. "Op de andere delen van de tijdrit zal Ganna waarschijnlijk sneller zijn. Ganna blijft wel de favoriet." Het parcours van Monreale naar Palermo is alleszins bijzonder. "Het zal heel snel gaan. Het is de eerste keer dat ik zo'n tijdrit ga rijden, de eerste keer dat ik zo'n tijdrit zie ook."

Het hoeft dus geen verrassing te zijn als de ritwinnaar een record laat optekenen. "Het snelheidsrecord in het tijdrijden staat op naam van Rik Verbrugghe. Die won eens een tijdrit in de Giro aan een gemiddelde van 60 kilometer per uur. Dat record kan hier gebroken worden", denkt Campenaerts.