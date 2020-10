Deens duel in tijdrit BinckBank Tour: Kragh Andersen pakt de tijdrit, Pedersen behoudt leiderstrui

Tweevoudig ritwinnaar in de Tour de France Soren Kragh Andersen heeft de tijdrit in de BinckBank Tour gewonnen. De Deen was sneller dan twee Zwitsers. De leiderstrui blijft wel om de schouders van Mads Pedersen.

In de BinckBank Tour werd met een tijdrit van 8,1 kilometer een oplossing gevonden voor het niet kunnen doorgaan van de heuvelachtige etappe in Nederland. Voor de dagoverwinning was het een duel tussen Soren Kragh Andersen en Stefan Küng, beide renners hebben ook de Tour gereden. Soren Kragh is zelfs tweevoudig ritwinnaar in de afgelopen Ronde van Frankrijk. Soren Kragh won uiteindelijk de tijdrit, de Zwitsers Küng en Bisseger kwamen binnen op 6 seconden. Soren Kragh Andersen stond op 16 seconden van zijn landgenoot en leider Mads Pedersen maar Pedersen kon zijn leiderstrui behouden. De ex-wereldkampioen kwam als vierde over de streep op zo'n 8 seconden van Kragh Andersen. Mathieu van der Poel werd 5e op 12 seconden en lijkt er het beste voor te staan om Pedersen te bedreigen in de slotetappe zaterdag.