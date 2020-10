Mentaal gevecht voor winnares Luik-Bastenaken-Luik: "Was aan het bidden dat ik zo snel mogelijk de streep zou zien"

Over sterke benen beschikt ze wel vaker, maar om in Luik als eerste de finish te bereiken moest Lizzie Deignan ook sterk zijn tussen de oren. Ze wist immers dat Grace Brown jacht aan het maken was en steeds dichterbij kwam. Niet simpel om daarmee om te gaan, maar Deignan haalde het.

Deignan werd al eens wereldkampioen en won al Vlaamse klassiekers. Een overwinning in de Ardennenklassiekers ontbrak nog. "Dit is speciaal voor mij. Ik was er op aan het wachten om zo'n klassieker te kunnen winnen. Ik was er dikwijls dichtbij."

KOERSEN OP INSTINCT

Zoals in 2017, toen ze tweede werd in zowel de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik. Ze moet natuurlijk steeds opboksen tegen kampioenen als Vos en Van Vleuten. Deze keer lukte het wel, mede doordat Deignan niet in een keurslijf zat. "Ik had de perfecte ploeg. We mogen binnen het team koersen op instinct. Ik ben echt blij."

In de finale kwam achtervolgster Grace Brown steeds dichterbij. Een kloof van meer dan 50 seconden, ging naar 25 seconden, 10 seconden... Niet evident om daar koel onder te blijven. "Het was vreselijk", lachte de Britse winnares. "Ik was aan het bidden dat ik zo snel mogelijk de streep zou zien."