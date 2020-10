Harm Vanhoucke mag zijn eigen kans gaan op de Etna: "Ik kijk ernaar uit"

De renners krijgen vandaag met de Etna een zware slotklim voorgeschoteld in de derde etappe van de Giro. Harm Vanhoucke van Lotto-Soudal mag vandaag zijn eigen kans wagen.

Harm Vanhoucke keek voor de start van de derde etappe uit naar deze rit. De 23-jarige Belg mag namelijk zijn eigen kans gaan op de Etna. Hij vertelde het in een interview met Sporza. "Ik mag mijn eigen kans gaan en dan kan ik kijken hoe ver ik geraak", aldus Vanhoucke.

De jonge Belg voelt zich goed voorlopig. "Gisteren had ik echt een goede dag. Ik had niet veel moeite om het tempo te volgen van het peloton. Het is afwachten of mijn vorm echt goed is, maar ik heb goed getraind en ik voel mij goed voorlopig."