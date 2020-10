Wereldkampioen Julian Alaphilippe start in de Brabantse Pijl en krijgt een sterke ploeg mee

Woensdag staat de Brabantse Pijl op het programma en Deceuninck-Quick-Step zakt duidelijk naar de wedstrijd af om te winnen. Wereldkampioen Julian Alaphilippe is de kopman en hij krijgt een sterke ploeg mee.

Julian Alaphilippe heeft wat recht te zetten na zijn laatste kilometer in Luik-Bastenaken-Luik. Eerst kwam hij van zijn lijn, waardoor Hirschi er niet over kon komen en daarna was de Fransman te vroeg aan het juichen, waardoor Roglic nog over hem kon komen. Uiteindelijk werd de wereldkampioen naar de vijfde plaats verwezen.

Woensdag krijgt hij dus een kans om het goed te maken, want hij zal te zien zijn in de Brabantse Pijl. Met Zdenek Stybar, Andrea Bagioli, Dries Devenyns, Mauri Vansevenant, Jannik Steimle en Ian Garrison krijgt hij een zeer sterke ploeg mee.