5 ritten ver in de Giro: wie moest al opgeven?

Er zijn nu 5 ritten gereden in de Giro en we kregen al heel wat spektakel. Jammer genoeg waren er ook de nodige valpartijen en 6 renners hebben de Ronde van Italië al moeten verlaten. Hieronder vindt u een overzicht:

Voor vandaag hadden 4 renners opgegeven, maar vandaag kwamen er dus 2 opgaves bij. De Nederlander Pieter Weening kwam gisteren ten val door een bidon en de renner van Trek-Segafredo had last van duizeligheid. Zijn ploeg besloot dan ook om hem uit de wedstrijd te halen.

Ook Benjamin Thomas moest vandaag opgeven. De Franse renner van Groupama-FDJ heeft echter niet opgegeven door een valpartij, maar de renner zou ziek zijn. Ook hij is er morgen dus niet meer bij.

Eerder moesten ook al Geraint Thomas, Miguel Angel Lopez, Aleksandr Vlasov en Luca Wackermann opgeven. Net zoals Pieter Weening moest ook Geraint Thomas opgeven omdat hij tegen de grond ging door een bidon. U kan zijn zware valpartij HIER nog eens bekijken.

Astana lijkt voorlopig het grootste slachtoffer te zijn, want Miguel Angel Lopez en Aleksandr Vlasov waren twee schaduwkopmannen naast Jakob Fuglsang. Lopez kwam echter zwaar ten val in de openingstijdrit en Vlasov is net zoals Benjamin Thomas ziek.

Luca Wackermann, een renner van Vini Zabú-Brado-KTM, kreeg te maken met een zware valpartij in de vierde etappe en kon niet meer van start gaan in de vijfde etappe.