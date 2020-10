Mathieu van der Poel: "Alaphilippe en ik zijn favoriet"

Mathieu van der Poel gaat vandaag als favoriet aan de start van de Brabantse Pijl.

"Ik denk inderdaad dat Alaphilippe en ik de favoriet zijn. Wij vormen de te kloppen mannen. Ik heb er alvast vertrouwen in, want de benen zitten goed", zei van der Poel voorafgaand de wedstrijd. "Hij moet in de gaten gehouden worden."

"Ik heb wel het voordeel met dit parcours. Dit ligt mij beter, terwijl het in Luik hem beter lag. Dat heb ik vorig jaar ook bewezen. Ik kijk er wel naar uit."