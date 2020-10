Philippe Gilbert gaat in gesprek met UCI over meer veiligheid tijdens wielerwedstrijden: "Een heel dringende zaak"

Dit seizoen waren er al heel wat gevaarlijke situaties in de wielersport en daar willen de renners, de organisatoren en de UCI graag iets aan veranderen. Daarom zullen ze met elkaar in gesprek gaan.

Volgens Sporza komt morgen een werkgroep samen dat opgericht is door de UCI. Het doel is om de wielersport veiliger te maken. De ploegen, organisatoren en de renners zullen hieraan deelnemen. Voor de renners zullen Philippe Gilbert en Matteo Trentin meer uitleg geven bij de werkgroep.

Gianni Bugno, voorzitter van de CPA, de rennersvakbond, legt uit dat het een heel dringende zaak is om de sport veiliger te maken. "De gesprekken zullen leiden tot aanpassingen. Zo is er meer veiligheid mogelijk bij de wedstrijden, want het is een heel dringende zaak."