Eddy Planckaert denkt dat Julian Alaphilippe zal verschieten in de Ronde van Vlaanderen: "Hij maakt het voor de eerste keer mee"

Julian Alaphilippe maakt zondag zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. Veel renners houden rekening met de Franse wereldkampioen, maar zelf gaf hij al aan dat hij niet de grote topfavoriet is om te winnen.

Eddy Planckaert vertelde in Vive le vélo dat Julian Alaphilippe wel eens zou kunnen verschieten in de Ronde van Vlaanderen. "Het is Alaphilippe waar we over spreken he. Het is een renner die kan sturen en die kan eigenlijk alles, maar ik denkt dat hij zal verschieten."

"De Ronde van Vlaanderen verkennen is één ding, maar de nervositeit, het optrekken; het draaien, de modder op de weg... Het moet allemaal nog gebeuren. Het is zijn eerste keer dus ik vrees dat hij een beetje zal verschieten", aldus Planckaert.