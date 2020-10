Sarah De Bie verzekert dat het in het hoofd goed zit bij Wout: "Als hij mijn zwangere buik ziet, begint hij over 'de Fons'"

Nog één keer vlammen wil Wout van Aert doen. Zondag in de Ronde van Vlaanderen. Dan zit zijn superseizoen op de weg er op. En kan het eens heel even niet over de koers gaan en gaat alle aandacht naar het kindje dat op komst is. Dat zal voor echtgenote Sarah ook welkom zijn.

"Als hij mijn zwangere buik ziet, begint hij spontaan over 'de Fons', zoals we de baby voorlopig noemen.", zegt Sarah De Bie in HLN. Kortom: de onenigheid met Van der Poel speelt niet langer in zijn hoofd, het gaat goed met Wout van Aert. "Boordevol vertrouwen. Alleen die annulatie van Parijs-Roubaix 'pikt' nog wel. Wout liet andere koersen liggen, om echt top te zijn daar. Als het dan plots wegvalt, is dat ambetant."

Het jaar van Wout van Aert is natuurlijk al lang geslaagd. "Vooral in de Tour heeft Wout me enorm verbaasd. Ik wist dat hij keihard had gewerkt en op stage uitstekend bergop had gefietst. Maar dat hij er in de cols andere kopmannen zou afrijden?"

Toch kiest Sarah voor een andere koers als persoonlijk mooiste moment uit het wielerseizoen. "Strade Bianche. De geruststelling na zijn lange en zware revalidatie: 'Oef, hij kan het nog, 't is weer in orde.' Het zorgde in Siena, nadat we elkaar drie weken niet meer hadden gezien, voor een extreme emotionele ontlading."

Winnen of niet: na zondag geen wegwielrennen meer. Wat dan wel? "Maandag meteen nog even het geboortekaartje bespreken. De kamerinrichting van 'ons kleintje' op punt stellen. Plezante vooruitzichten", lacht mevrouw Van Aert.