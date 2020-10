Organisatie en politie hebben knoop over de Moeren in Driedaagse doorgehakt

Het parcours in de Driedaagse van Brugge - De Panne wordt onder meer gekenmerkt door de passage door de Moeren. Er was even discussie of die passage vermeden moest worden, maar dat is niet het geval.

Door de stevige wind die er staat tijdens de Driedaagse van Brugge - De Panne vroeg de koersorganisator zich af of de veiligheid van de renners wel gegarandeerd kon worden in de passage langs de Moeren. Na beraad met de politie is er besloten om toch door de Moeren te gaan, al is het nog niet duidelijk hoeveel keer. Tijdens en na de eerste passage is er een evaluatie. is die gunstig, dan zullen de renners drie keer door de Moeren moeten. Intussen is de koers al van start gegaan. 3 ... 2 ... 1



And we're off 🚴‍♂️💨#AG3daagse #UCIWT pic.twitter.com/cG2dte8P5g — AG Driedaagse Brugge-De Panne (@Driedaagse_) October 21, 2020