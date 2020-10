Iljo Keisse komt na vijfde plek in Girorit met niets dan lof voor ritwinnaar: "Dat was behoorlijk indrukwekkend!"

Van Iljo Keisse zijn ze bij Deceuninck-Quick.Step gewend dat hij een heel pak werk opknapt. In de etappe naar Asti mocht het wel wat meer zijn en ging Keisse mee in de ontsnapping. De Gentenaar hield er een vijfde plaats in de daguitslag aan over.

Een mooie ereplaats dus voor Keisse. De overwinning was natuurlijk nog mooier geweest, maar daar kon hij in de finale niet echt aan denken. Een andere renner bleek immers de sterkste uit de kopgroep en reed met een solo van iets meer dan twintig kilometer naar de overwinning. Keisse had er ook geen moeite mee om ruiterlijk toe te geven dat die verdiend was.

Op zijn Twitteraccount kwam Keisse kort terug op de afloop van de negentiende etappe in de Giro. "Dat was behoorlijk indrukwekkend, Josef Černý!" Complimenten dus aan het adres van de Tsjech van CCC die de rit won. "Als de beste renner wint, moet je proficiat zeggen en is het op naar de volgende."

That was pretty impressive @cernyjosef ! When the best rider wins you have to say congrats and move on! — Iljo Keisse (@IljoKeisse) October 23, 2020

Voor Černý was het overigens zijn eerste ritoverwinning in een grote ronde. Geen wonder dus dat de man met zijn geluk geen blijf wist, al viel dat niet meteen van zijn gezicht af te lezen. "Het is ongelooflijk, ik kan dit niet beschrijven", aldus de 27-jarige renner.