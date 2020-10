Alvarado heeft tweede overwinning beet in de Superprestige na spannende wedstrijd

Ceylin del Carmen Alvarado heeft opnieuw toegeslagen in de Superprestige. De Nederlandse haalde het in Ruddervoorde, maar ze had het niet onder de markt tegen enkele van haar landgenotes. Worst en Brand eindigden mee op het podium.

Vandaag staat de Superprestige in Ruddervoorde op het programma en bij de vrouwen werd het een razend spannende wedstrijd. In de laatste ronde waren ze namelijk nog met 5: Alvarado, Worst, Brand, Bakker en Kastelijn. Alvarado, de wereldkampioene, kon pas in de zandbak een kleine voorsprong nemen op haar landgenotes, maar het was meteen ook genoeg voor de overwinning. Zo heeft ze haar tweede zege in de Superprestige beet. Worst en Brand eindigden mee op het podium. Voor de tweede keer prijs voor Ceylin del Carmen Alvarado!👏🏻 Annemarie Worst en @lucinda_brand vervolledigden het podium. pic.twitter.com/aPtsNb1nmL — SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) October 24, 2020