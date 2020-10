🎥 Primoz Roglic toont zich en wint strijd met Carapaz én achtste etappe van de Vuelta.

De achtste etappe in de Ronde van Spanje is een prooi geworden voor Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma trok aan het langste eind na een spannend duel met leider Richard Carapaz. In de stand blijft Carapaz leider, maar hij moet zo'n 20 seconden inboeten op Roglic.

Ondanks een al zeer zware Vuelta, was het woensdag nog maar de tweede echte aankomst bergop in Spanje. In de ontsnapping van de dag zat één landgenoot: Stan Dewulf. Hij trok er met 6 anderen op uit, onder andere ex-wereldkampioen Rui Costa was mee.

Maar het peloton - en dan vooral de mannen van Movistar - laten niet begaan. Ze jagen het tempo stevig de hoogte in vanaf de klim van tweede categorie onderweg. Maar ook na de klim blijven ze doortrekken richting de voet van de slotklim, de Alto de Moncalvillo.

Carthy opent de debatten

Op de slotklim duurt het niet lang voor de knechten wegvallen. Een aanval van Hugh Carthy is genoeg om alles uit elkaar te trekken. Kuss is mee, maar Carapaz besluit om te wachten. Vanuit het zadel dicht de Ecuadoriaan dan toch het gat.

Op zo'n 3 kilometer van de finish acht Carapaz de tijd rijp om zelf eens aan de boom te schudden. Enkel Roglic kan hem volgen. Even later keren Dan Martin, Vlasov en Carty terug. Mas volgt dan op 20 seconden en dat terwijl Movistar zo hard heeft doorgetrokken tijdens de etappe.

Vlasov

Aleksandr Vlasov had in de eerste week enkele mindere dagen maar lijkt helemaal herboren te zijn. De Rus valt maar niemand van de favorieten reageert aangezien Vlasov al op meer dan 6 minuten staat.

In het zicht van de rode vod valt Roglic dan toch eens zelf aan, in één klap gaat hij op en over Vlasov. Carapaz doet het opnieuw vanuit het zadel en kan zich dan toch in het wiel zetten om meteen zelf te proberen. Maar Roglic pareert de aanval van Carapaz door nòg eens te accelereren.

Op die laatste versnelling kan Carapaz niet reageren waardoor Roglic op zeer mooie wijze zijn tweede etappeoverwinning pakt. Carapaz komt op 13 seconden van de ritwinnaar over de streep en behoudt de rode leiderstrui, maar Roglic wint deze mentale veldslag. Dan Martin eindigt 3e op 19 seconden.

Mas verliest bijna een minuut.