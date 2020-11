Deceuninck-Quick.Step wilde naar de Tour Down Under, maar geen vier andere teams wilden dat ook

Bij Deceuninck-Quick.Step willen ze altijd wel koersen. Dat zien we elke wegwedstrijd terug. Het is niet enkel een kwestie van ploegtactiek, maar ook van bereidheid om wedstrijden af te werken in deze coronatijden. Die is niet bij alle teams even hoog.

Onlangs geraakte bekend dat de Tour Down Under in januari 2021 niet zal doorgaan vanwege het coronavirus. Cyclingnews heeft vernomen dat die beslissing van de UCI er kwam omdat te weinig teams bereid waren om naar Australië te reizen en de Tour Down Under te rijden. De organisatie van de Australische rittenkoers wilde minstens tien ploegen strikken om de editie van 2021 te vrijwaren. Het geraakte echter helemaal niet aan dat aantal. Minder dan vijf ploegen zouden bereid geweest zijn om in de Tour Down Under aan de start te komen. AG2R EN BAHREIN WEIGEREN UITNODIGING Deceuninck-Quick.Step, Mitchelton-Scott en Israel Start-Up Nation wilden al zeker wel de trip naar Australië maken. Enkel van AG2R en Bahrein-McLaren is het zeker dat zij een uitnodiging voor de koers geweigerd hebben.