Unieke kans voor gele trui in 2021 voor renners als Van Aert en Van der Poel

Wout van Aert vs Mathieu van der Poel: het is het duel dat we al jaren zien in de cross en dit jaar ook in de Ronde van Vlaanderen. Staan de twee ook tegenover mekaar in de strijd om geel op de eerste dag van de Tour van 2021? Het is lang niet ondenkbaar.

De eerste voorwaarde is natuurlijk dat ze alle twee aan de start verschijnen van de Ronde van Frankrijk. In het geval van Mathieu van der Poel lijdt dat geen twijfel. Alpecin-Fenix maakt van de Tour het hoofddoel en wil Van der Poel uitspelen in de etappes voor punchers.

Van Aert rijdt in principe ook de Tour, al is dat met iets meer voorbehoud. Met de Olympische Spelen dient echter ook rekening gehouden te worden. Een Tour met de rem op rijden is wel een lastige zaak en die zomaar links laten liggen al helemaal. Grote kans dus dat Van Aert weer voluit gaat in de Tour van 2021.

OPENEN MET HEUVELACHTIGE ETAPPE

Dat betekent dat ze mekaar wel eens kunnen tegenkomen op weg naar Landerneau, de aankomst van de eerste Touretappe op 26 juni 2021. Een rit die omschreven staat als een heuvelachtige etappe en dus perspectief biedt om de pure sprinters af te schudden. De Tour van 2021 heeft een meer klassieke aanblik. Net wat er in die van 2020 helemaal niet was.

Als er dan eens een rit was met een succesvolle ontsnapping, was het in het middengebergte, waar het toch echt een goed klimmer moest zijn die in aanspraak kwam om het af te maken. Meer kansen voor klassieke renners dus in 2021.

EENS GEEN GROEPSSPRINT OF TIJDRIT

Zelfs als het wat lastiger is, weet Wout van Aert dat hij dat ook wel aankan. Mathieu van der Poel van zijn kant werd zesde in Luik-Bastenaken-Luik. Dan kan je ook wel overleven. Met name die openingsetappe is een schitterende gelegenheid, omdat dan de eerste gele trui op het spel staat. De laatste drie jaar draaide de eerste rit telkens uit op een groepssprint. In 2017 was het een tijdrit.

Een ander scenario mag verwacht worden in 2021. De Côte de la Fausse aux Loups moet op maat zijn van mannen als Van Aert en Van der Poel. Daar eindigt de bewuste rit. Drie kilometer aan 5,7%. Op sommige stukken kan het echt zwaar worden aan 14%. Wie zich daar goed kan positioneren en over de goede benen beschikt, lonkt de maillot jaune. En anders wacht er een dag later een herkansing op de Mûr-de-Bretagne.