Winnaar op Ventoux klimt ook mee met besten op Angliru: "Kwam bij groepje Carapaz, hoop dat er nog meer in zit"

Mythische cols als de Ventoux en de Angliru zijn het summum voor talentvolle klimmers. Aleksandr Vlasov heeft alvast het vermogen om op zulke beklimmingen de lastige momenten te overleven. De 24-jarige renner van Astana eindigde tweede in de Vueltarit met aankomst op de Angliru.

Het was dus een geslaagde eerste kennismaking. "Ik wist niet wat te verwachten van de Angliru en van mezelf. Iedereen zat op zijn maximum en ik ging zo hard ik kon. In het laatste deel van de klim volgde ik de anderen en wilde ik het juiste moment kiezen. Je moet alles berekenen, want je kan elke inspanning cash betalen."

Nadat hij eerder dit jaar de Mont Ventoux Dénivelé Challenge won, kon Vlasov zich dus ook op de Angliru staande houden. Als enige renner buiten de top vijf uit het klassement van de Vuelta. "Ik was in staat de aanvallen van de andere renners te volgen en kwam bij een groepje met Mas en Carapaz. Dan vertrok Carthy en het was onmogelijk om hem nog terug te halen."

Ik ben wel echt blij met mijn prestatie

Een overwinning was deze keer dus net iets te hoog gegrepen, maar dat liet Vlasov niet aan zijn hart komen. "Ik ben wel echt blij met mijn prestatie. Mijn vorm is groeiende, ik hoop dat er in de laatste week nog iets meer in zit."