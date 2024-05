📷 Straf en ongezien! UCI wou Tadej Pogacar diskwalificeren in de Giro

De voorbije dagen stond Tadej Pogacar in de Giro meer dan ooit in de kijker. En dat was niet alleen omdat hij de koers in handen nam.

Tadej Pogacar pakte op de tweede dag van de Giro d’Italia al meteen de leiding. Dat leverde hem de roze trui en… een paarse broek op. Het was een opvallend beeld alvast. De paarse broek kreeg Pogacar van de organisatie van de Giro. Het was een eerbetoon aan de spelers van Torino die in 1949 overleden in een vliegtuigcrash. Al was niet iedereen fan van die broek. De UCI wou helemaal niet dat Pogacar die broek droeg en dreigde er zelfs mee de Sloveen te diskwalificeren. Van zwart naar roze “Ik vond het een leuke broek. De organisatie gaf me het pak, dus ik deed hem aan. Toen werden we gebeld door de UCI dat het niet mag. Daarom heb ik nu mijn normale broek”, zei Pogacar aan Eurosport. Pogacar droeg gisteren dan ook een zwarte broek om problemen met de UCI te vermijden. Vandaag verscheen de leider in de Ronde van Italië dan weer helemaal in het roze, zoals je in de foto hieronder kan zien. 💗 He's gone full pink 😍#GirodItalia pic.twitter.com/I6yQvWQ8Vn — Giro d'Italia (@giroditalia) May 8, 2024





