Nieuwe rennersvakbond ziet het levenslicht

Vooral het systeem binnen de CPA zelf stoot op veel kritiek. Bij stemmingen heeft niet elk lid een stem, of mogen de stemmen niet digitaal gegeven worden. Bij The Riders Union zal elke aangesloten renner een stem hebben.

In België was Sporta al uit de CPA gestapt omdat die rennersvakbond net iets te nauw bij de UCI staat, het lijkt wel dat ze meer de belangen van de UCI willen verdedigen dan die van de renners. Binnen het peloton zijn er veel renners die verandering willen, onder meer Chris Froome is zo iemand.

Met The Riders Union hopen ze die verandering te krijgen, al moeten ze voor 01/01/2021 wel 200 profwielrenners als lid hebben om officieel erkend te worden.

Welcome everybody to The Riders Union, the initiative to set up a comprehensive and democratic union of professional cyclist. #onerideronevote