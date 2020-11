Vrouwen krijgen met Madrid Challenge nog een seizoensafsluiter van 2020

De mannen beginnen dinsdag aan de laatste week van de Vuelta, meteen ook de laatste races van het vreemde wielerseizoen 2020. Maar ook de vrouwen hebben nog een WorldTour-wedstrijd op het programma staan.

Want de organisatie heeft bevestigd: van 6 tot 8 november gaat de Madrid Challenge by La Vuelta in en rond Madrid.

Tot 2017 was de wedstrijd meer een variant van La Course en de Tour de France. Terwijl de mannen de Vuelta reden, kregen de vrouwen een wedstrijd voorgeschoteld in en rond Madrid. De voorbije twee jaar werd er een tijdrit aan toegevoegd en dit jaar zal er nog een extra etappe bij zijn.

"Het is heel belangrijk dat we dit project verder blijven ontekken en ontwikkelen", zegt organisator Javier Guillen. "Het is belangrijk dat we het vrouwenwielrennen ook een plaats geven. Ook in dit moeilijke jaar, wilden we er een project van maken door een extra etappe toe te voegen."

Er zullen in totaal 6 WorldTour-teams deelnemen aan de Spaanse driedaagse. FDJ en CCC-Liv zullen niet meedoen vanwege bezorgdheden omtrent de veilighed.