Na coronabesmetting voor Ganna nog verdere verspreiding van het virus onder andere renners

Donderdag kwam er slecht nieuws naar buiten over Filippo Ganna. Het coronavirus had ook de wereldkampioen tijdrijden te pakken. Na milde symptomen te ervaren liet hij zich testen en de uitslag van die test bleek positief. Geen EK baanwielrennen dus voor hem.

Ganna was wel al bij de Italiaanse selectie ter voorbereiding van dat EK. Het was dus de vraag of er niet ook andere renners besmet zouden zijn. Dat blijkt nu helaas wel het geval. Nog twee andere Italianen hebben het coronavirus opgelopen.

QUARANTAINE

Het gaat om Liam Bertazzo en Michele Scartezzini. De Italiaanse wielerfederatie heeft wel laten weten dat ze het allebei al bij al wel goed stellen. Deze twee renners zijn uiteraard in quarantaine gegaan. Hopen maar dat de besmettingen tot deze drie gevallen beperkt blijft.

Ook de andere renners en de stafleden van de Italiaanse selectie hebben overigens een test afgelegd. Zij testten allemaal negatief.