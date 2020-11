Overzicht van winnaars na Vuelta 2020: twee keer raak voor Primož Roglič, tweede plek voor Wellens in bergklassement

Nu de Vuelta er op zit, met eindwinst voor Primož Roglič, is het tijd om alles eens op een rijtje te zetten en te zien wie nu allemaal juist in de prijzen gevallen is. Roglič gaat met meer naar huis dan enkel de rode trui. Tim Wellens was dan weer de tweede beste in het bergklassement.

RODE TRUI

De rode trui, die voor de winnaar van de Vuelta, is dus voor Roglič. Dit al voor het tweede jaar op rij. Roglič had uiteindelijk 24 seconden over in het algemeen klassement op Richard Carapaz. De derde plaats was voor Hugh Carthy, die eindigde op 1'15" van Roglič.

GROENE TRUI

Op de dagen dat Roglič het rood droeg, deed Carapaz het groen aan. Maar vergis u niet: Roglič is wel degelijk ook de winnaar van het puntenklassement. De klassementsrenners kwamen hiervoor in aanmerking omdat er zo weinig sprintersetappes waren. Roglič verzamelde 204 punten, Carapaz 133. Derde plaats in dit klassement ging naar Daniel Martin met 111 punten.

BOLLETJESTRUI

Ook in de Vuelta is er een bolletjestrui voor de beste klimmer, maar dan wel met blauwe bollen. Thomas De Gendt won die in het verleden al eens, dit jaar is de trui voor Guillaume Martin. Die spaarde onderweg kosten noch moeite om voldoende punten te verzamelen. Met 99 punten stond er geen maat op Martin in het bergklassement. Wellens was met 34 punten een verdienstelijke tweede en won natuurlijk ook twee ritten.

WITTE TRUI

De witte trui voor beste jongere gaat naar Enric Mas. Daar bestond de hele Vuelta weinig twijfel over. Mas eindigde ook vijfde in het algemene klassement. Onder de jongeren had hij een ruime voorsprong van 4 minuten en 9 seconden op David Gaudu. Aleksandr Vlasov was derde op 6 minuten van Mas.

PLOEGENKLASSEMENT

Het ploegenklassement heeft in Spanje wel wat extra waarde en dat laat Movistar al jaren zien. Ook in deze Vuelta. Movistar won met 10 minuten en 23 seconden voorsprong op Jumbo-Visma. Astana was derde.

STRIJDLUST

De prijs voor de meest strijdlustige renner ging naar Rémi Cavagna, die in de loop van de Vuelta zes keer in de aanval ging.