U heeft gekozen, dit is uw renner van het wielerseizoen 2020!

Net voor de slotetappe van de Vuelta vroegen we u wie er voor u dé wielrenner van het seizoen was. U heeft gestemd en gekozen.

Er was eigenlijk geen echte strijd want Wout van Aert haalde het met sprekend gemakt van zijn ploegmaat Primoz Roglic. Mathieu van der Poel haalt nog geen 10% maar is nog net derde.

De keuze voor Van Aert is niet enkel chauvinistisch want de renner van Jumbo-Visma heeft er een fantastisch jaar opzitten.

Beginnen deed hij met winst in de Strade Bianche, daarna deed hij vlot hetzelfde in Milaan-Sanremo. De toon was al gezet nog voor het seizoen echt afgetrapt moest worden met de Tour de France. In de Dauphiné pakte hij een ritoverwinning, in de Ronde van Frankrijk mocht hij twee keer juichen én toonde hij zich als klimmer/knecht van Roglic.

Na de Tour werd er niet meer gewonnen door Van Aert, al eindigde hij in drie van de vier koersen wel op plaats 2: het WK (op de weg en de tijdrit) en een superspannende Ronde van Vlaanderen.