Throwback: één maand geleden won Mads Pedersen een zeer spannende Gent-Wevelgem

Eén maand geleden stond Gent-Wevelgem op het programma en het werd een zeer spannende editie van deze klassieker. Op het einde werd er gesprint en de zege ging naar ex-wereldkampioen Mads Pedersen.

Toch ging het na de klassieker vooral over het "incident" tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De Nederlander kon niet meer overnemen van Wout van Aert, waardoor ze niet meer konden meedoen voor de overwinning. Van Aert werd uiteindelijk achtste en van der Poel negende.

Voor Pedersen was het de mooiste overwinning van dit seizoen. De Deen van Trek-Segafredo werd vorig jaar nog wereldkampioen, maar door het coronavirus kon hij zijn regenboogtrui niet veel tonen. Gent-Wevelgem winnen maakte uiteraard veel goed.

