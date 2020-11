Voormalig wereldkampioene tijdrijden tekent meerjarig contract bij nieuwe ploeg, Gautier langer bij B&B Hotels

Het wielerseizoen 2021, en wie voor welk team gaat rijden, krijgt steeds meer vorm. Zo zal Cyril Gautier in het mannenpeloton blijven deel uitmaken van zijn huidige ploeg B&B Hotels-Vital Concept. In het vrouwenwielrennen verandert Chloé Dygert wel van ploeg.

Voor Dygert was er veel belangstelling en de Amerikaanse heeft uiteindelijk gekozen voor Canyon-SRAM. Dat bood haar meteen een contract aan tot het einde van 2024. Dygert werd in 2019 wereldkampioene tijdrijden en was dit jaar op weg naar een tweede wereldtitel op rij, tot een valpartij er anders over besliste. Ook kende Dygert al succes in het baanwielrennen.

Op de weg zal Cyril Gautier bij de mannen ook in 2021 te zien zijn in het shirt van B&B Hotels-Vital Concept. Gautier is een 33-jarige ancien die dit jaar zijn veertiende seizoen afwerkte in het profwielrennen. Het was zijn tweede jaar bij B&B Hotels-Vital Concept. Hij heeft nog voor twee jaar bijgetekend. Gautier geeft ook aan de komende seizoenen beter te willen doen dan in 2020.