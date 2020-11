Rennersvakbond CPA kan renners die op pensioen gaan niet meer uitbetalen

De rennersvakbond CPA slaagt er niet in om de renners die dit seizoen met pensioen zijn gegaan een volledige uitkering te geven vanuit het solidariteitsfonds.

De CPA is een rennersvakbond waar renners zich bij aansluiten. Ze geven allemaal een deel van hun loon af zodat ze, als ze op pensioen gaan, nog op een som van het solidariteitsfonds kunnen rekenen. Maar de renners die in 2019 met pensioen zijn gegaan.

Die renners zouden zo'n 12.500 euro gekregen moeten hebben maar hebben slechts 3.000 ontvangen. Zo'n 69 renners zouden een aanvraag hebben gedaan.

"De hoofdreden hiervan is dat er steeds meer renners beroep doen op dat fonds terwijl het prijzengeld nooit omhoog is gegaan. De voorbije 20 jaar is het prijzengeld niet omhoog gegaan maar het wielrennen is wel volledig veranderd", klinkt het bij Cyclingnews.

Organisaties dragen niets af

In een overeenkomst met koersorganisatoren staat dat de organisatie 5% van het prijzengeld aan de CPA moet geven, maar nu blijkt dat zo'n 10% dat niet doet en dat is goed voor een tekort van 50.000 euro. Met die 50.000 euro kunnen al 4 renners uitbetaald worden van het solidariteitsfonds. In totaal zou de CPA daardoor al meer dan 2,8 miljoen euro zijn misgelopen.

Een renner op pensioen zou aan Cyclingnews gezegd hebben dat er ook structureel iets mis zit bij de CPA en ze elk jaar met een tekort aan 600.000 euro zitten om de renners te kunnen uitbetalen als het geld enkel van het prijzengeld moet komen.