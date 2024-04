Mikel Landa pakt uit met héél goed nieuws dat Remco Evenepoel erg graag zal horen

Fijn voor Remco Evenepoel dat hij nog eens heel goed nieuws mag aanhoren. Het is Mikel Landa, zijn ploegmaat, die hiervoor zorgt.

De kopman en zijn meesterknecht zitten allebei enigszins in hetzelfde schuitje. Ze moeten herstellen na een valpart in de Ronde van het Baskenland. Beiden moesten een streep trekken door de Ardennenklassiekers en zijn zich nu aan het klaarstomen voor de Tour de France. Landa zei daar één en ander over in de podcast van de ploeg.

Het belangrijkste nieuws komt in het begin van de podcast: Landa licht iedereen in hoe het met hem ondertussen gesteld is. "Het gaat niet al te slecht met mij. Enkele weken geleden was ik er erger aan toe. Ik voel me beter. Het gaat goed met mijn herstel. Het is normaal dat je nog pijn hebt", leeft de Spanjaard nog niet pijnvrij.

OPTIMISME BIJ LANDA

Dat neemt het optimisme bij hem niet weg. "Ik kan goed bewegen en kan al snel meer doen dan na vorige gelijkaardige blessures. Ik moet wat geduld wonen. Binnen een paar weken zal ik er opnieuw staan." Dat is ook geruststelled nieuws voor Remco Evenepoel, want die rekent uiteraard erg op Landa voor hét doel van 2024.

Mikel Landa is veruit de grootste aanwinst die Soudal Quick-Step heeft binnengehaald met het oog op het omringen van Remco Evenepoel in het rondewerk. Evenepoel zal in de Tour de France dan ook een Landa in topvorm nodig hebben, wil hij zelf zijn ambitie voor de top 5 waarmaken of eventueel nog hoger mikken.

SOUDAL QUICK-STEP MET TANDEM EVENEPOEL-LANDA

"We hebben nog veel tijd voor de Tour, meer dan twee maanden", maakt Landa zich geen zorgen. "Ik zal er wel terug staan."