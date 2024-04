Mechanische pech en de grens over gaan: de uitdagingen van de Tour de Vinny!

Vincent Kompany is een naam als een klok in de voetbalwereld. Ook in de wielersport is er nu een initiatief aan hem gelinkt.

Een vijftal fietsers waagt zich op het einde van deze maand immers aan de Tour de Vinny, zoals zij het noemen. Het opzet is om van Anderlecht, de ex-club waar Vincent Kompany heel wat tijd spendeerde als speler en later ook als trainer, naar Burnley te rijden. Kompany is momenteel immers aan de slag in Engeland Burnley-coach.

GRAND DEPÀRT | The @TourDeVinny is ready to roll out from @rscanderlecht. Great to meet @PierreKompany and Nicholas from @BXBrussels before the set off. #twitterclarets pic.twitter.com/rx6oJmFGXA — Tour de Vinny (@TourDeVinny) April 29, 2024

Eén van de goede doelen waar geld voor ingezameld wordt is BX Brussels, het project waar Kompany zich al jaren voor inzet. Op maandag 29 april was het dan eindelijk het moment van de waarheid en werd de fiets van stal gehaald. De Tour de Vinny begon met een fietstocht van Brussel naar Gent, kwestie van wat op te warmen.

First mechanical of the trip! 😣 pic.twitter.com/iH1V294IFq — Tour de Vinny (@TourDeVinny) April 29, 2024

Pierre Kompany, vader van, kwam de fietsers wat goede moed inspreken bij de 'Grand Départ' aan het stadion van Anderlecht. Na het verhelpen van enige mechanische pech werd ook halte gehouden aan het voetbalstadion van KV Mechelen. Een dag later is het al de bedoeling om de grens naar Nederland over te steken.

The first stop of the @TourDeVinny was @kvmechelen!

The riders have now stopped for lunch in Tense to recharge.

65km completed, 52.5km to go…#twitterclarets pic.twitter.com/MPkWPECwnJ — Tour de Vinny (@TourDeVinny) April 29, 2024

De tweede rit gaat immers van Gent naar Breda. We gaan zeker in de gaten houden of het vijftal zijn weg succesvol verder kan zetten en Burnley kan bereiken op de fiets. Het is altijd mooi als het wielrennen of fietsen kan bijdragen aan een mooi project voor één of meerdere goede doelen en dit initiatief past daar zeker in.