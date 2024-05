🎥 Eindelijk prijs! Maxim Van Gils onthult hoe zijn eerste grote zege tot stand kwam

Maxim Van Gils heeft zijn eerste zege in de WorldTour te pakken. In Eschborn-Frankfurt was de Belg van Lotto Dstny de snelste in de sprint.

Al het hele voorjaar presteerde Maxim Van Gils op een hoog niveau. In de negen eendagskoersen die hij dit jaar al reed, stond Van Gils vijf keer op het podium. Meer nog, Van Gils eindigde acht keer in de top zeven.

Afgelopen zondag stond hij als derde naast zijn ploegmaat Arnaud De Lie in de Famenne Ardenne Classic, in Eschborn-Frankfurt reed Van Gils zijn laatste wedstrijd van dit voorjaar. En daar mocht hij dus zegevieren.

De jonge Zwitser Jan Christen werd nog voor het ingaan van de voorlaatste kilometer ingelopen, het werd dus een sprint in de straten van Frankfurt. Van Gils vond het goede gaatje en sprintte al bij al makkelijk naar de zege.

Van Gils weet niet wat voor renner hij is

"Mijn voorjaar afsluiten met een eerste zege in de WorldTour is bijzonder mooi", reageerde Van Gils achteraf. "Mijn gevoel op de fiets was vandaag niet zo goed, maar het team heeft vandaag goed werk geleverd. Dat gaf me vertrouwen."

Van Gils won dit voorjaar al een tijdrit en werd ook derde in de Waalse Pijl. Nu wint hij dus een sprint, wat voor renner is hij nu? "Ik heb echt geen idee, want ik deed het al goed in veel verschillende koersen."

Voor Van Gils was Eschborn-Frankfurt de afsluiter van het voorjaar. "Ik ben moe en zal nu wat rusten. Daarna gaat de focus op het volgende grote doelen, namelijk de Ronde van Zwitserland en de Tour de France.

🚴🇩🇪 | Na een dappere vluchtpoging van Jan Christen gaan we toch sprinten met een uitgedund groepje. Het is Maxim van Gils die nog maar eens laat zien prima in vorm te zijn. 👏🇧🇪 #EschbornFrankfurt 👀



📺 Koers kijk je via discovery+ pic.twitter.com/HDTl0lHRjA — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 1, 2024

Results powered by FirstCycling.com