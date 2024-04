Met hoeveel minuten verschil gaat hij winnen? Tadej Pogacar blikt vooruit op de Giro

Voor velen lijkt de vraag niet of Tadej Pogacar de Giro d'Italia zal gaan winnen, maar wel met hoeveel minuten voorsprong. De Sloveen is de absolute topfavoriet, niemand lijkt hem van de zege te kunnen houden. Maar wat denkt hij er zelf van?

Uiteraard is Tadej Pogacar de (enige) kopman bij UAE Team Emirates voor de Ronde van Italië, die dit jaar wordt verreden van 4 tot 26 mei. Zijn ploegmaats zijn nu ook officieel bekendgemaakt door het team UAE Team Emirates.

Dat zijn de volgende zeven renners:

– Mikkel Bjerg (Den)

– Vegard Stake Laengen (Noo)

– Felix Grossschartner (Aus)

– Rafal Majka (Pol)

– Sebastian Molano (Col)

– Domen Novak (Slo)

– Rui Oliveira (Por)

Sportief manager Matxin Fernandez wordt bijgestaan door een Italiaans trio in de Giro d'Italia: Fabio Baldato, Marco Marcato en Manuele Mori. Op de webstek van het team heeft Tadej Pogacar een vooruitblik gemaakt op de Giro.

"Ik heb nog maar tien dagen gekoerst in 2024, dus ik voel me heel fris en klaar om mijn eerste Giro op mij te nemen. De voorbereiding op de Ronde van Italië is heel goed voorlopen en ik kijk er naar uit om hem te rijden."

Pogacar kan haast niet wachten om te beginnen

"Het is een race waar ik al langer van droom om eens te rijden en het voelt nu echt als het juiste moment om het te doen. Ik heb als amateur vaak in Italië gereden en het is voor mij een belangrijk land in mijn reis als wielrenner. Ik hou ervan hier te rijden en hou van de cultuur en het eten."

"Ik hoop dat we van deze maand een speciale kunnen maken. Uiteraard ga ik voor het eindklassement, maar daar hoeft het niet bij te eindigen. We hebben met Molano iemand voor de sprints en we hebben een heel solide team. Ik kan niet wachten."