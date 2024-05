Thibau Nys ziet dat het weinig uithaalt: "Honderden negatieve reacties"

Thibau Nys is bijzonder voorzichtig geworden in wat hij zegt en doet. Dat illustreert hij met een anekdote van twee jaar geleden.

Twee jaar geleden zat Thibau Nys in de selectie voor het EK op de weg bij de beloften. Hij moest dan nog volledig doorbreken, maar moest op de persconferentie wel uitleg geven over zijn rol binnen de ploeg.

“Ik zei dat ik een vrije rol kreeg, de ploegmaats kon helpen waar nodig, maar als het erop aan kwam, zou er wel mijn kaart getrokken worden in de sprint. In onze 'klimploeg' was ik wel de snelste, maar ik zei niet van heel België of van iedereen”, vertelt hij in de podcast Gossip Guy.

De volgende dag stond overal in de kranten te lezen dat Nys gezegd had dat hij de snelste Belg was en daar kwam enorm veel reactie op.

Sensatie

“Daarop kwamen dan honderden negatieve reacties, maar zo gaat het elke dag. Ik probeer dat tegen te gaan door de artikels op Facebook te rapporteren, maar dat heeft geen effect. Je kan er gewoon niets tegen doen.”

Nys vindt het ontzettend jammer dat het zo moest lopen. Hij weet sinds dat voorval heel goed dat je moet opletten wat je zegt. Zeker met journalisten.

“Ik heb heel veel respect voor hen, maar de op sensatiebeluste journalisten zijn de rotte appels in het hele verhaal. Zij kunnen je imago creëren, dat je eigenlijk helemaal niet hebt. In de koerswereld heb ik een vrij uitgesproken persoonlijkheid ten opzichte van andere ingetogen renners en daardoor wordt dat misschien wel afgeremd, omdat je niets meer verkeerd durft zeggen.”