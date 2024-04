Soudal Quick-Step komt met pittige selectie voor Giro en kan op alle terreinen meespelen, Bramati met ferme waarschuwing

Soudal Quick-Step heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Giro d'Italia. Van 4 tot 26 mei gaan ze in Italië op zoek naar ritzeges op diverse parcoursen. Al beseffen ze zelf ook dat het niet makkelijk zal gaan worden.

Tim Merlier zal de concurrentie moeten weerstaan van veel snelle mannen in de Giro d'Italia, maar de 31-jarige Belg is misschien op papier wel de snelste van het pak - zeker aangezien Jasper Philipsen mikt op de Tour de France.

Dit seizoen won hij al twee ritten in de AlUla Tour, drie in de UAE Tour, Danilith Nokere Koerse en de Scheldeprijs. Daar kan hij in de Giro d'Italia van 4 tot 26 mei mogelijk nog een aantal ritzeges aan gaan toevoegen.

© photonews

Al is hij niet het enige speerpunt bij het team. Mauri Vansevenant en Julian Alaphilippe zullen in diverse ritten ook hun kans kunnen en mogen gaan, terwijl er met Jan Hirt zelfs een renner meegaat die al eens de top-10 haalde van het eindklassement.

Davide Bramati is er klaar voor

Merlier krijgt met Josef Cerny, Luke Lamperti en lead-out Bert Van Lerberghe drie mannen mee in steun, Pieter Serry is de achtste deelnemer van Soudal die ook in de bergen het nodige helperswerk kan gaan verrichten.

Sportdirecteur Davide Bramati beschouwt voor op de webstek van de ploeg: "We hebben een goede ploeg, met renners die iets kunnen doen in de sprints, de heuveletappes én ook in de bergen. Iedereen is gemotiveerd en vol vertrouwen. Het gaat niet makkelijk worden - dat is het nooit - en toch zijn we klaar om drie weken lang alles te geven, dag per dag."