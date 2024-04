Roger De Vlaeminck komt met stevige uithaal en beschouwt voor op Pogacar in de Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geliefd volgens sommigen, gehaat volgens anderen. Maar het minste wat je kan zeggen is dat Roger De Vlaeminck altijd een mening heeft. En daarbij neemt hij zelden een blad voor de mond. Het is ook deze week niet anders.

""Ik vind het trouwens een gebrek aan ambitie van jongens als Vingegaard en Evenepoel. Vingegaard moet toch meedoen in Luik-Bastenaken-Luik en Evenepoel moet toch meedoen in Milaan-Sanremo? Zij kunnen die wedstrijden winnen", had De Vlaeminck al uitgehaald.

Volgens de gewezen topper moeten de toprenners verplicht worden om aan alle monumenten mee te doen. Ondertussen heeft hij toch wel wat woorden van lof voor Tadej Pogacar. Die gaat dit jaar de Giro d'Italia én de Tour de France rijden.

De voorbije jaren reed de wereldtopper ook al het Vlaamse voorjaar en hij lijkt ook altijd te willen koersen - ook al zit hij dit seizoen nog maar aan tien koersdagen. Het feit dat hij ook zelden tot nooit cadeautjes uitdeelt en in alle ritten wil winnen staat De Vlaeminck wel aan.

Geen concurrentie in de Giro voor Pogacar?

"Kijk, Pogacar rijdt veel wedstrijden maar zijn grootste concurrent in de Tour doet verder nergens aan mee. Niet Luik-Bastenaken-Luik, niet in de Ronde van Lombardije", aldus De Vlaeminck daarover bij Wieler Revue.

"Pogacar kan sprinten, tijdrijden en klimmen. Met recht een volwaardige coureur. Pogacar gaat deze Giro van begin tot eind domineren. Als Vingegaard niet meedoet zijn er geen serieuze uitdagers voor hem", voorspelt de gewezen profwielrenner.