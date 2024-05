'Merci Rik' stond er overal in de koers te lezen: maar wie is die Rik toch?

Je kon er dit voorjaar niet naast kijken. Tijdens heel wat koersen stond er 'Merci Rik' gekalkt op de weg, maar niemand wist wie Rik was.

Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, de Omloop Het Nieuwsblad. In totaal was er in maar liefst 16 koersen de mysterieuze boodschap ‘Merci Rik’ te zien op de grond. Alleen wist niemand wie de Rik was die bedankt werd.

Daar kwam dinsdag verandering in, toen de bezielers hun verhaal naar buiten brachten op de website www.mercirik.be en ook een persconferentie organiseerden.

“Eind februari lanceerden we ‘Rik’. We droomden groot en hoopten dat iedereen mee zou zoeken naar onze mysterieuze Rik”, klinkt het op de website.

“In een guerrillacampagne tijdens de voorjaarsklassiekers in Vlaanderen en daarbuiten dook, gekalkt op de grond, voor het eerst de naam ‘Rik’ op. Daarna werd dat de bedanking ‘Merci Rik’. We wilden koersliefhebbers laten kennis maken met ‘onze Rik’.”

Er volgden heel wat acties, rond elke grote koers, maar de vraagtekens bleven. Rik werd een gespreksonderwerp bij uitstek onder de koersliefhebbers. “Ons opzet was geslaagd: er werd gepraat over Rik. Vanaf het begin bereiken we elke Limburger, zelfs Vlaming, en bouwen we een dialoog met hem op.”

“Henri L’Allemand, Rik voor de vrienden, is de grondlegger van het fietstoerisme in Limburg”, onthult Igor Philtjens, gedeputeerde van Erfgoed en Toerisme.

Hij richtte op het einde van de 19de eeuw de eerste wielerclub van Limburg op. “We zeggen graag ‘merci’ aan de man die het fietsen in Limburg op de kaart zette en misschien ver daarbuiten. In een van zijn verslagen roemt hij Limburg zelfs als ‘een paradijs voor fietsers’. Merci, Rik!”

Wat ze verder van plan zijn, lees je op hun website.