🎥 Wow: stevige overwinning voor Marianne Vos in Vuelta

In de Ronde van Spanje voor vrouwen stond op dinsdag de derde etappe op het programma. Winnares van de dag werd uiteindelijk Marianne Vos, die zo alweer een overwinning aan haar rijke arsenaal mag toevoegen.

Mirela Benito van het AG Insurance - Soudal Team was lange tijd de eenzame vluchter in de derde etappe van de Ronde van Spanje voor vrouwen. In de slotfase werd ze onder het werk van Visma en Movistar echter bijgehaald.

Op een heuvelachtig parcours over 130 kilometer tussen Lucena del Cid en Teruel werd uiteindelijk gesprint met een groep van een vrouw of dertig. Daarbij was het dus Marianne Vos die de overwinning wist te pakken.

MARIANNE VOS!! 🐐



Meteen al haar vierde overwinning op de weg in 2024 - weinigen doen beter, al is Lorena Wiebes met zes overwinningen nog steeds zegekoningin. Charlotte Kool werd voor de zoveelste keer tweede, het podium werd vervolledigd door Olivia Baril.

Vos nu ook tweede in het klassement

Marianne Vos doet ook meteen een prima zaak in het klassement en schuift op naar de tweede plaats, maar Blanka Vas is ook na de derde etappe nog steeds leider. Ze heeft een seconde voorsprong op Vos, de rest volgt op elf seconden en meer.

De meeste favorieten en schaduwfavorieten eindigden in de eerste groep en verloren op die manier geen tijd. Voor Evita Muzic is dat een andere zaak: zij kreeg meer dan twee minuten aan de broek en zal dus een andere rol krijgen de komende dagen.