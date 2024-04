Wout van Aert blikt terug in pakkende documentaire: "Dat was mentaal het moeilijkste moment"

Wout van Aert had grootse plannen. Hij reed een atypische crosswinter, deed veel hoogtestages en wilde er staan in de heilige week. Als het even kon met een zege in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix. Het zou helemaal anders uitdraaien.

Wout van Aert kon geen van beide races uiteindelijk rijden en moest zelfs de rest van het voorjaar én de Giro d'Italia aan zich voorbij laten gaan na een zware val in Dwars door Vlaanderen. En dat kwam keihard aan.

Op 27 maart 2024 in Dwars door Vlaanderen wisten we meteen dat Wout van Aert ook dit jaar de topklassiekers waarvoor hij zo hard had gewerkt aan zich voorbij zou moeten laten gaan. Zijn val leverde pijnlijke beelden op.

Visma - Lease a Bike is met een film van een dik halfuur gekomen over de voorjaarsklassiekers. In The Spring Classics: ROAD TO RESILIENCE - Inside The Beehive komen ze meteen met de noodlottige 27 maart 2024 als opener.

Wout van Aert komt zelf uiteraard ook uitgebreid aan het woord in de documentaire. "Eerst was het natuurlijk heel hard schrikken. Toen ik me probeerde te verplaatsen voelde ik dat er vanalles niet goed was aan mijn schouder en heup, waardoor ik veel pijn had", klinkt het bij hem.

Mentale moeilijke momenten

De dag van de Ronde van Vlaanderen was ook een pijnlijke dag. Net die dag was Wout van Aert voor het eerst thuis. En hij kon de zetel nog niet uit: "Zo is het moeilijk ontkomen aan de live van de koers op de belangrijkste zondag van het jaar.

Tijdens Parijs-Roubaix was hij niet thuis, maar toen begon het besef te komen dat hij nog ver van trainen komt. "Dat was mentaal het moeilijkste moment van de afgelopen tijd", aldus nog Wout van Aert. Hij blikt wel hoopvol vooruit.