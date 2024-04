Mathieu van der Poel volgt met waanzinnige statistiek ... zijn vader op

Mathieu van der Poel maakte ook in Parijs-Roubaix indruk en mocht zo zijn tweede kassei bijschrijven. Hij komt zo stilaan in de galerij der groten terecht, met al zes gewonnen monumenten ondertussen. In Luik-Bastenaken-Luik lukte het niet om te winnen, maar deed hij het wel opnieuw prima.

Eddy Merckx is tot op heden de primus inter pares met 19 Monumenten op zijn erelijst, gevolgd door Roger De Vlaeminck (11) en Girardengo, Coppi en Kelly met elk 9. Van de actieve renners is Mathieu van der Poel met zes Monumenten de beste, sinds Luik-Bastenaken-Luik samen met Tadej Pogacar.

Een keertje Milaan - Sanremo, twee keer Parijs-Roubaix en ondertussen al drie keer de Ronde van Vlaanderen. Bovendien eindigde Mathieu van der Poel in haast al zijn Monumenten in de top-10. Zijn slechtste resultaat is een dertiende plaats in Milaan - Sanremo.

Misschien nog wel een leukere statistiek over VDP in de vijf monumenten: 16 gereden, 15 keer top-10. Slechtste resultaat: 13e. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) April 7, 2024

Ondertussen zit hij met Luik-Bastenaken-Luik erbij aan 16 op 17. Heel straffe cijfers. En als we het puur op dit seizoen bekijken? Dan heeft Mathieu van der Poel met vier opeenvolgende plaatsen in de top-10 in een Monument iets waanzinnigs neergezet.

Geleden van 1986

De laatste keer dat iemand daarin wist te slagen? Dat was in 1986, toen Adri van der Poel in de eerste vier belangrijkste eendagsraces van het jaar in de top-10 wist te eindigen. Zo vader, zo zoon lijkt eens te meer het devies.

Het lijstje in zijn geheel is niet eens zo lang, maar met Merckx, Moser, De Vlaeminck en Kelly staan er nog een aantal absolute toppers op het lijstje. Gaat Mathieu van der Poel de komende jaren de statistieken nog wat scherper zetten?