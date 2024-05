Ook BV's aan de start van het BK gravel: "En ik rijd voor de prijzen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vandaag wordt in Turnhout het Belgisch kampioenschap gravelracen gereden. Het deelnemersveld is bijzonder divers voor deze wedstrijd.

Toon Aerts is na zijn overwinning in Valkenburg afgelopen weekend ongetwijfeld de topfavoriet om het Belgisch kampioenschap gravelracen te winnen, maar er doen nog andere kanshebbers mee.

Het gravelracen onderscheidt zich ook van de andere koers doordat eigenlijk iedereen kan deelnemen. Onder die deelnemers ook ex-topsporters en bekende Vlamingen.

Eén iemand van wie we wel iets mogen verwachten vandaag is ongetwijfeeld Jelle Van Damme, de ex-proefvoetballer. Ook hij komt aan de start en doet zeker mee voor de prijzen. Dat zorgt niet voor de nodige zenuwen alvast.

“Stress? Neen. Ik rijd voor de prijzen, maar ik maak er geen doel van. In mijn eigen categorie – elite 3 – zou ik wel willen winnen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Andere uitdaging

Van Damme is nog niet lang bezig met het gravelracen op zich en eigenlijk vindt hij er helemaal niks speciaals aan. Normaal fietst hij veel liever wegkoersen, maar hij heeft een bijzondere reden om in Turnhout aan de start te staan.

“Ik doe het omdat ik mij heb laten verleiden om samen met Greg (Van Avermaet, red) deel te nemen aan de Unbound, in de VS. Daarom wil ik zoveel mogelijk op die gravelfiets zitten.”

Die koers gaat over 300 kilometer, dat is precies het dubbele van het Belgisch kampioenschap van vandaag in Turnhout.