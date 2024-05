Thibau Nys legt het belang uit van persoonlijkheid en spreekt over favoriete gerecht en interviews

Thibau Nys is bezig aan een goed seizoen 2024. Onlangs maakte hij nog indruk in de Ronde van Romandië met een knappe ritzege. De jonge Belg is niet op zijn mondje gevallen en wil ook indruk maken met zijn manier van zijn.

Thibau Nys is stilaan een van de mannen waar we de komende jaren rekening zullen moeten mee houden als het gaat om mooie Belgische prestaties in grote koersen. Voorlopig combineert hij het veldrijden met het wegwielrennen.

In de podcast Gossip Guy bij Ender Scholtens werd de 21-jarige Nys eens op een heel andere manier aan de tand gevoeld. De jonge Belg nam geen blad voor de mond en sprak rechtuit over heel wat zaken, waardoor we hem veel beter leren kennen. Zo sprak hij onder andere over doping.

Maar er is veel meer. Zijn favoriete gerecht is pasta - gelukkig maar, voor een wielrenner is dat altijd het best. Al geeft hij ook toe: "Er zijn soms weken dat ik elke dag pasta eet, ik kan er echt van genieten. Na een paar maanden ben je het echt zo beu als iets natuurlijk."

Persoonlijkheid is belangrijk

"Het is leuk om eens andere dingen te doen. Elk interview gaat over de koers en dat is al honderden keren gezegd. Soms is vaak van hetzelfde, het is een deel van mijn leven maar er mag eens wat meer gezegd worden wat mij betreft."

Voor Thibau Nys is persoonlijkheid dan ook belangrijk: “Ik vind het belangrijk om een persoonlijkheid te hebben, om ergens voor te staan. Mensen moeten ook fan van je zijn omwille van wie je bent, dat vind ik heel belangrijk.”