Geweldige opsteker voor Belg van Lotto - Dstny na zware valpartij in Strade Bianche

Het waren beelden die de wereld rond gingen in maart, toen Arne Livyns bijzonder zwaar tegen de vlakte ging in de Strade Bianche en een enorm bebloed gezicht had. De balans was toen enorm zwaar voor de West-Vlaming.

Een ontwrichte schouder, een gapende wonde boven zijn oog en een hele kant van zijn lichaam die geschaafd is. Het was toen afwachten hoelang de renner buiten strijd zou zijn, met toch wel een aantal complexe blessures.

“Door de val is mijn sleutelbeen ontwricht. In medische termen noemen ze dat een AC-luxatie, waarbij het gewricht tussen mijn schouderdak en sleutelbeen uit de kom geschoten is”, vertelde Livyns toen aan de Krant van West-Vlaanderen.

πŸ‡©πŸ‡ͺ #EschbornFrankfurt Meet our squad for @DerRadklassiker tomorrow πŸ‘€ Really happy to have @ALivyns back on the road with us! πŸ‘Š pic.twitter.com/aUey9GmNDL Lotto Dstny (@lotto_dstny) April 30, 2024

Bijna twee maanden na de Italiaanse topwedstrijd kan Livyns nu eindelijk opnieuw koersen. Lotto-Dstny heeft hem geselecteerd voor de Eschborn-Frankfurt, een semiklassieker in Duitsland op 1 mei. Daar moet hij Maxim van Gils bijstaan.

Ook zijn team is blij dat Livyns opnieuw kan koersen. "Heel blij dat we hem opnieuw bij ons in de koers hebben", aldus Lotto-Dstny in een reactie bij de tweet op X over de selectie van het team voor de race in Frankfurt.