Jasper Stuyven openhartig over zijn revalidatie: "Mentaal was dat de zwaarste dag"

Jasper Stuyven komt zaterdag aan de start van de Giro. Een maand na zijn zware val en sleutelbeenbreuk heeft zijn de krappe deadline gehaald.

Net als Wout van Aert ging Jasper Stuyven hard tegen de grond in Dwars door Vlaanderen. De renner van Lidl-Trek brak zijn sleutelbeen en liep ook diepe snijwonden in de elleboog en heup aan mijn linkerzijde op.

Hij moest een kruis maken over zijn voorjaar, net wanneer hij in topvorm leek te zitten. De Ronde van Vlaanderen, maar vooral Parijs-Roubaix was voor Stuyven moeilijk. "Mentaal de zwaarste dag van de revalidatie", zegt hij bij HLN?

"Parijs-Roubaix is mijn lievelingskoers en ik heb nog geen enkele editie gemist." Stuyven kon die dag wel op de rollen fietsen, maar kon er niet van genieten. Op 27 april, amper een week voor de start van de Giro, kon Stuyven voor het eerst pijnvrij trainen.

Stuyven wil conditie opbouwen in de Giro

Twee dagen later maakte Lidl-Trek zijn selectie voor de Giro bekend. "Ik ben met de ploegleiding overeengekomen dat ze tot de eerste rustdag weinig van mij verwachten. De realiteit zal niet anders zijn", stelt Stuyven nog.

Vanaf de tweede week hoopt Stuyven van betekenis te zijn voor sprinter Jonathan Milan, niet vroeger. Stuyven hoopt dan Giro dan te kunnen verlaten met een topconditie richting de zomer en het najaar.