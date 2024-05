Dit heeft Toon Aerts te zeggen nu hij plots topfavoriet is voor het BK gravel

Toon Aerts reed zondag voor het eerst een gravelwedstrijd. Hij pakte in Valkenburg meteen de overwinning.

De overwinning van Toon Aerts op de gravelwedstrijd in het Nederlandse Valkenburg deed enorm veel deugd voor onze landgenoot. Het was zijn eerste overwinning nadat hij opnieuw mocht koersen na zijn dopingschorsing van twee jaar.

Door deze zege werd hij meteen tot favoriet voor het BK gravelracen van vandaag in Turnhout gebombardeerd.

“Aanvankelijk was er niet zoveel aandacht, omdat de wedstrijd niet op tv was, maar toen het nieuws van mijn zege bekend raakte, werd ik overstelpt met berichtjes. Eigenlijk tot vandaag”, zegt Aerts op Sporza.

Hij stond afgelopen weekend met veel vraagtekens aan de start, omdat het nog maar de eerste keer was dat hij aan gravelracen meedeed. Ondanks het goed gevulde deelnemersveld gelooft Aerts wel in zijn kansen om het BK te winnen, maar het zal niet simpel zijn.

“In het gravelen kan er veel gebeuren. Als ik goed hersteld ben van zondag, zou ik moeten kunnen meedoen voor de eerste plaatsen. Winnen is nog een ander verhaal. Ik verwacht dat het toch nog een niveautje hoger zal zijn.”

Door zijn zege in Valkenburg mag Aerts ook deelnemen aan het WK in oktober in Leuven. “Na het BK zou ik in principe nog op 12 mei in Aken rijden, maar daarna zou ik normaal enkel nog op de weg koersen. Tot het WK dan. Maar misschien dat we het programma toch nog wat aanpassen en ik er in de zomer toch nog een paar gravelraces bijneem.”