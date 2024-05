Zolang duurde het maar vooraleer Wout van Aert eerste grapje maakte over zijn zware valpartij

Het voorjaar van Wout van Aert werd gehypothekeerd door zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Maar het kopje laten hangen, dat deed hij niet.

Wout van Aert had volop ingezet op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix dit voorjaar, maar zover kwam het echter niet voor onze landgenoot. Hij kwam in Dwars door Vlaanderen zwaar ten val en bij Visma Lease a Bike wisten ze meteen hoe laat het was.

Weg de twee koersen waar hij zijn hele winter op aangepast had, maar ook een streep door zijn deelname aan de Giro d’Italia. Van Aert wou dit jaar echt een andere ronde rijden dan de Tour de France, maar ook dat kwam er niet van.

Het eerste half uur na de valpartij heeft hij verschrikkelijk afgezien. Het was wachten tot hij in het ziekenhuis was om de juiste pijnstillers te krijgen. Vanaf dan ging het beter en het duurde ook niet lang vooraleer er alweer een grapje vanaf kon.

Andere dokter

“Die sleutelbeenbreuk hadden ze snel vastgesteld, maar op foto’s werd die voor de zekerheid nog eens bevestigd. Toen zeiden ze dat ze dachten dat mijn ribben ook geraakt waren, maar dan kwam de volgende dokter zeggen dat ik zeven ribben gebroken had”, vertelt Van Aert.

“Nog een beetje later bleek mijn borstbeen ook gebroken. Op dat moment was ik eigenlijk best rustig en zei ik om te lachen ‘Ik hoop dat er niet te veel dokters meer komen, want er komen dan alleen maar blessures bij’”, besluit onze landgenoot.