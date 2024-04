Renner vol frustratie na niet-selectie voor Giro, zijn team dient hem van antwoord

BORA-hansgrohe maakte maandag zijn selectie bekend voor de Giro d'Italia, die dit jaar wordt gereden van 4 tot 26 mei. Emanuel Buchmann was niet te spreken over zijn niet-selectie voor de Giro. Zijn ploeg heeft nu gereageerd op de zaak.

BORA-Hansgrohe maakte maandag zijn selectie bekend voor de Giro d'Italia van 4 tot 26 mei 2024. Daniel Martinez is de kopman, verder zijn ook Florian Lipowitz, Jonas Koch, Danny van Poppel, Max Schachmann, Giovanni Aleotti, Patrick Gamper en Ryan Mullen erbij.

Maar dus geen Emanuel Buchmann. Die had nochtans de belofte gekregen dat hij mee zou mogen als medekopman naar de Giro, maar zijn team heeft dus andere beslissingen genomen. En dat was niet naar zijn zin.

“Ik kan mijn teleurstelling en frustratie niet beschrijven omtrent het niet geselecteerd zijn voor de Giro d'Italia", klonk het via de sociale media. Buchmann had maandenlang getraind en de vorm was goed volgens hem.

Geweer van schouder veranderen

Ook zijn vrouw Claudia Eder was boos via de sociale media: "Niemand begrijpt deze beslissing, behalve het teammanagement." Dat teammanagement heeft een dag later een duidelijke boodschap gegeven over de keuze.

"Daniel Martinez en Lennard Kämna gingen onze kopmannen zijn", klinkt het bij Eurosport. "Door de valpartij van Kämna is onze strategie de voorbije weken helemaal anders geworden. Verschillende renners kunnen hun kans gaan in een veelzijdige ploeg." Rest de vraag waarom Buchmann die kansen niet mag gaan natuurlijk ...