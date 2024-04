🎥 "Kut, dat is einde voorjaar. En de Giro": unieke inkijk in het voorjaar van Visma - Lease a Bike met focus op Wout van Aert en beelden die door merg en been gaan

Het voorjaar van 2024? Dat zal er eentje zijn waarvan we ons misschien een aantal indrukwekkende solo's van Tadej Pogacar (Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik) en Mathieu van der Poel (Parijs-Roubaix, Ronde Van Vlaanderen) zullen herinneren. Maar toch vooral ook de val van Wout van Aert.

Op 27 maart 2024 in Dwars door Vlaanderen wisten we meteen dat Wout van Aert ook dit jaar de topklassiekers waarvoor hij zo hard had gewerkt aan zich voorbij zou moeten laten gaan. Zijn val leverde pijnlijke beelden op.

Visma - Lease a Bike is met een film van een dik halfuur gekomen over de voorjaarsklassiekers. In The Spring Classics: ROAD TO RESILIENCE - Inside The Beehive komen ze meteen met de noodlottige 27 maart 2024 als opener.

Het wordt een rollercoaster van 31 minuten, waarin ook Wout van Aert zelf uit de doeken doet wat er allemaal door hem ging ten tijde van de val - en ook de weken nadien, als hij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix aan zich moest laten passeren.

Foute boel

"De camera zwenkte naar rechts en daar lag Wout. Je zag meteen dat het heel foute boel was", aldus Merijn Zeeman over de crash van de kopman op de dag waar ploegmaat Matteo Jorgenson uiteindelijk nog de zege pakte.

Ook de beelden vanuit de ploegleiderswagen die meteen na de groep zat, gaan door merg en pijn. "Kut, dat is einde race, einde voorjaar en weg Giro", hoor je meteen. Of hoe de beelden ook meer dan een maand later nog indruk maken.